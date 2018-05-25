誤會大了… 公審台灣小黃司機 韓網紅道歉「我很丟臉」

南韓網紅「대륙남TV [clark tv]」拍片道歉。（圖翻攝自YouTube）

2018-05-25 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓網紅「대륙남TV [clark tv]」4月時來台遊玩，卻與台灣小黃司機因為語言溝通不良發生衝突，他拍片公審司機引發爭議。日前該網紅用中文發影片向計程車司機道歉，稱「我覺得我很丟臉、很慚愧」。

會中文的南韓網紅「대륙남TV [clark tv]」先前PO出影片，內容是他在台灣搭計程車，向司機表示想去師大附近的鼎泰豐本店，但路上遇到交通管制，司機用台語跟交通警察溝通，網紅質疑司機繞路。後來兩人因對地理位置認知不同起了爭執，司機說要去信義路上的鼎泰豐（東門站），他以為司機說的信義路是信義區（101店），網紅最後不滿下車。該影片引發網友熱議，目前已下架。

「대륙남TV [clark tv]」日前又PO出影片，內容稱此一事件中，自己犯了錯誤。他不知道台北遊行要封閉這麼多的路，而以為司機在繞路，更大的誤會是，他以為信義路在信義區，不知道司機所說的信義路，指的是東門站的信義路二段。他誠懇地說「我了解到自己犯了一個很大的錯誤，都是因為我的無知，我想在這裡給大家表示真誠的歉意，對不起」。