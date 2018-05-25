醫病》新手媽媽產後憂鬱？ 醫師建議3步驟找回自信！

2018-05-25 09:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕年過30歲的小雲工作認真表現傑出，受公司器重的幹部，但結婚一年懷孕生子後，她對喜歡的事情提不起勁；每天照顧不停哭鬧的寶寶時，讓她身心俱疲，有強烈挫敗感，甚至不想面對寶寶，先生察覺不對勁，趕緊帶小雲到台北慈濟醫院身心科就診，發現小雲得到「產後憂鬱症」，臨床心理師陳宜家進行心理治療後，讓小雲重新調整生活步調、找回自信，已能兼顧上班族和新手媽媽角色。

陳宜家說，根據臨床統計，因為賀爾蒙及生活角色變化，50%到80%的婦女產後情緒低落，其中10%到20%會出現「產後憂鬱症」，母親的睡眠、養分、自由給了寶寶後，身心俱疲的程度不在話下，若再缺乏實質與心靈上的幫手時，將被逼向無望之境，產後憂鬱就會在此時爆發。

陳宜家建議新手媽媽調整心境3步驟：

1、「取捨」，當工作及養育幼兒無法面面俱到時，正是重新盤整人生價值的好時機，陪伴孩子的時間和工作哪個重要，需要重新權衡及取捨，在取捨過程中，認知自己要實踐的承諾與責任。

2、「感恩」，許多研究指出，長期照顧者若有感恩心，可以降低抑鬱、增加個人價值感，其自律神經及活性都會提升，感恩他人外，最重要的是要感恩自己，感恩自己選擇承擔新的人生任務，以及願意嘗試無條件付出慈愛。

3、「面對自己」，比如說，當孩子不能依照所期待的規矩用餐弄得一團亂時，明知他還在學習，但情緒就是無法控制的爆發，便是情緒遺毒的影響，可能小時候家裡的餐桌氣氛不好，不舒服感仍存在。孩子幫助我們認識到，許多失控情緒的出現，反應我們曾經的受苦尚未被安撫。

陳宜家說，學習運用3步驟自我檢視，並在睡前給自己3分鐘心理「增能」活動，穩定自我情緒，必能成為一個充滿自信又快樂的媽媽。