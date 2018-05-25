屏東大同高中美術班畢業展 呈現 「完全形式責任」

2018-05-25 08:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立大同高中第4屆美術班畢業成果展，即日起在屏東大學林森校區的六愛藝文空間展出，以「完全形式責任」為題，展現學生3年所學，將想像力揮灑於創作中， 展期至6月2日。

美術班學生指出，展覽名稱「完全形式責任」的由來是，此次參展學生都已滿18歲，在法律上都已有完全刑事責任，將「刑事」替換為「形式」，意為他們在生活中奉公守法，聽從規矩，但在藝術上要肆意的表達、呈現自己，不受世俗框架的限制。

學生們以自身經驗、自我解讀不同的視覺形式，透過多元媒材表達作品，共展108件，內容涵蓋平面與立體類別，有素描、水彩、版畫及平面設計，電腦繪圖，動態影像設計。

謝銘勳平面設計作品《台灣意象》，反思經濟發展與生態之間的平衡點；黃詩媛的壓克力作品《茫》，反映18歲有很多事需要決定，對未來的生活很嚮往，但是往前的路總是有些迷惘；朱耀龍的複合媒材《善意?》，反映社會上對藝文團體的補助，時常需要相對的回饋；王靖堯充滿童趣的水墨作品《蝸牛人系列》，運用無限反覆及特殊表現技法，傳達與現實衝突的意境。

導師謝依秀表示，畢業班經過3年學習與鍛鍊，已能掌握畫面構成與素材的蒐集，並能適切表達自我內心感受，有些同學甚至能與業界結合，拓展實力。

大同高中表示，本屆美術班共26位畢業生，透過繁星與申請入學管道，錄取國立大學有7人，17人私立大學及科技大學，2人以軍警學校為目標。