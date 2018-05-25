各地高溫達35度 週末更熱台東有焚風

中央氣象局指出，今天（25日）各地大多為多雲到晴的天氣。（資料照）

2018-05-25 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（25日）各地大多為多雲到晴的天氣，高溫普遍在33到35度，民眾需多補充水分、注意防曬。

氣象局表示，今天清晨至上午受偏南風帶進水氣影響，東半部及南部沿海有局部短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區則可能有局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫普遍在33到35度，中午前後紫外線偏強。

氣象局預估，週六、週日（26日、27日）各地晴朗炎熱，西半部地區、花東縱谷及台東地區容易有35度以上的高溫，大台北地區有可能出現37度的高溫，台東也容易有焚風發生的機率。

空氣品質部分，北部空品區風速較弱為「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 38 30 ~ 39 32 ~ 36 26 ~ 36

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）