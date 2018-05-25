05/25 各報重點新聞一覽

2018-05-25 06:21

自由時報

台灣競爭力 9年最差

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨發布「二○一八年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在六十三個受評國家中整體排名十七，較去年下滑三名，是九年來最差。造成排名衰退兩大原因是「勞動市場」指標大幅衰退，主因是縮短工時這項細指標今年排名二十四名，一口氣掉了十七名；另「國際投資」也退步十二名，主要是外資直接投資（ＦＤＩ）排名落後。

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布吉納法索斷交// 總統：中國挑戰台灣底線 不再忍讓

我在非洲友邦布吉納法索昨宣布與台灣斷交，蔡英文總統昨晚在總統府召開臨時記者會發表措辭強烈的談話，總統強調，中國一連串去我國主權化蠻橫作為已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓」，只會更加堅定決心，繼續走向世界。

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法部將訂「影響力交易罪」// 拿錢喬事 最重5年刑

為了杜絕官場「收錢喬事」陋習，法務部擬在刑法瀆職罪章中增訂「影響力交易罪」，以後只要「被認為有影響力之人」意圖收利喬事，最重將可處五年徒刑，具公務員身分者更是七年刑起跳；此外法務部也擬增訂「公務員餽贈罪」，只要公務員收受三萬元以上的財物，就算沒有對價關係，只要與職務有關，也可處五年以下徒刑 。

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蘋果日報

牙醫遭割喉亡 狂徒濫砍 診所1死2傷

「樓上殺人了！樓上殺人了！」一陣慌亂的腳步聲衝向大樓保全，警方幾分鐘後趕到現場，和牙醫診所裡的持刀歹徒對峙，「刀放下！刀放下！趴下！趴下！」歹徒不肯放下手上的刀，警員拿出辣椒水噴向歹徒，趁歹徒痛苦難忍之際，一擁而上將他制伏，結束這場發生在台中市區、造成1死2傷的瘋狂血案。

大愛新戲下架「中國黑手伸進台媒」

大愛電視自製戲劇《智子之心》，是根據91歲慈濟志工林智惠的真人真事改編，因劇情描述日治時代林擔任隨軍護士，日前遭中國政府和官媒公開抨擊是美化日本殖民，該劇也在播出2集後隨即停播，但大愛否認與政治有關。NCC昨指大愛有損害觀眾權益之虞，將請該台說明；網友痛批根本是中國黑手伸入台灣媒體。

聯合報

蔡總統當家2年斷4國...布吉納法索 與我斷交

繼多明尼加在本月一日與我國斷交後，布吉納法索昨天通知要與我國斷交，我政府決定自即日起，終止雙邊外交關係。蔡英文總統親自舉行記者會表示，「中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信」，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界。」

川普取消川金會 撂話金正恩：若改變心意 即刻致電我

全球拭目以待的六月十二日新加坡「川金會」取消！美國白宮廿四日公布總統川普致北韓領導人金正恩的信函，稱北韓近日在言詞中表現的「極端憤怒與公開敵意」，讓他認為現在並不是適合舉行「川金會」的時候。川普還不忘在信中嗆聲「我們的核武更厲害」。

中國時報

布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓

繼多明尼加於本月初與大陸建交後，我在非洲「唯二」邦交國之一的布吉納法索，昨也閃電宣布與我斷交，成為蔡政府上任後第4個斷交的國家，我友邦僅剩18個。消息傳出，蔡英文總統昨晚親上火線，抨擊中國玩弄金錢外交，去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓！」

川普公開信 6月12日川金會破局

川金會確定破局！北韓與美國原本看似修好，近來卻你來我往互嗆，敵意持續升溫，北韓昨天稍早拿美國副總統彭斯開刀，批他無知愚蠢，成為壓垮美國的最後一根稻草。川普在台北時間昨晚9點46分突然拋出重磅震撼彈，宣布原定6月12日在新加坡登場的川金會取消！川普並威脅，如果北韓輕舉妄動，美國有所準備。