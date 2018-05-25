高職生飆三字經打老師！家長護航：孩子不壞 是比較有想法

台南陳姓老師遭學生暴打，但怕影響學生未來，暫不提出告訴。（記者劉婉君攝）

2018-05-25 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕當老師真不容易！台南市某高職傳出學生在課堂上追打陳姓老師，造成老師左眼紅腫，影片曝光後引發眾怒，涉事學生至今都尚未對老師當面致歉，讓老師感嘆：「眼睛痛不算什麼，我的心更痛。」但竟有家長跳出來護航：「我們的孩子並不壞，只是比別人（有）更多想法」，此話一出，網友傻眼直說：「這發言，我還真是大開眼界阿」。

台南高職學生圍毆老師風波引起熱議，一名家長在《爆料公社》上回覆網友，希望各位不要再撻伐涉事學生，因為這會給孩子帶來「二度傷害」，更說「有時候大人做的事情，不見得是對的」，還試圖帶風向說是老師對學生動粗在先，殊不知前因後果根本是學生上課還躺在椅子上玩手遊，陳老師叫他停止，學生反而狂罵三字經，老師才過去打他一巴掌。

事件原委曝光後，讓更多網友爆氣，不料這名家長又回說：「我們的孩子並不壞，只是比別人（有）更多想法，我們做父母要引導孩子，往正面方向去發展」，此番發言讓網友超傻眼，直呼不可置信。

越來越多網友加入討論，紛紛留言說：「原來學生上課睡覺、罵老師三字經五字經是合理的喔，恐龍家長都覺得孩子不壞」、「這位媽媽妳是認真的嗎...我的天阿...」、「孩子的教育不能等，家長也需要被好好教育一下」、「哈哈哈還在那邊帶風向，妳看看妳」、「年代有差這麼多嗎？如果我孩子敢這樣，我一定扁他一頓，叫他站在校門口洗門風」。

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