總統府音樂會週日彰化登場 衛武營策劃演繹「吾鄉風光」

2018-05-24 23:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2018總統府音樂會週日（27日）在彰化登場，衛武營國家藝術文化中心連3年策劃，今年以「吾鄉風光」為主題，準藝術總監簡文彬說，透過不同類別的音樂，撞擊出新的火花，演繹在地風光及特色。

今年總統府音樂會選在知名詩人吳晟筆下的「吾鄉」彰化，因此以吾鄉風光為主題，由華視主播宋燕旻擔綱主持，邀請國立台灣交響樂團助理指揮范楷西帶領國立台灣交響樂團青年交響樂團，演奏彰化出身的著名音樂家許常惠的文藝季慶典序曲《錦繡乾坤》、《桃花開》，揭開音樂會序幕。

優人神鼓結合彰化監獄鼓舞打擊樂團表演《奔騰》，靜修國小合唱團將演唱彰化作曲家施福珍作詞作曲的童謠《點仔膠》，甫入圍第29屆金曲獎的最佳台語專輯獎、主唱「阿達」江育達為彰化人的獨立樂團農村武裝青年、同樣來自彰化的歌手林助家等跨界藝術力量擔綱演出，共同詮釋這座近300年歷史的古縣城。

壓軸是獨立樂團農村武裝青年長期關注農村土地議題，用音樂捍衛著寶島台灣的土地、為社會的邊緣發聲，曾擔任台灣代表樂團於巴西里約RIO+20聯合國永續發展大會演出，這次將以主唱江育達個人創作的《望水》，持續展現對台灣農村土地的深厚情感，及在都市鄉村化的過程中，對土地、生活的省思。

值得一提的是，來自彰化的歌手林助家，將演唱個人包辦詞曲創作的《火金姑，慢慢仔飛》，由知名詩人吳晟作詞、歌手羅大佑作曲的《吾鄉印象》等，以歌詞「你不過是廣大的世界中小小一個島嶼，在你懷中長大的我們，從未忘記，我要用全部的力氣唱出對你的深情」，深切傳達對家鄉土地的眷戀。