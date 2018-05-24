Siri讓女網友「臉上3條線」...下秒又問這句

2018-05-24 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）推出Siri語音助理已經多年，許多iPhone用戶經常尋求Siri致電給家人朋友、設定鬧鐘等。近日有女網友拿著男朋友手機要求Siri打給女朋友，卻意外發現自己手機沒響，頓時臉上3條線。事後原PO發現是誤會一場，趕緊重新設定正牌「女朋友」，結果Siri一句「請問您說的是哪一個女朋友？」。這起事件被傳到網路後，引起熱議。

女網友23日在「Dcrad有趣版」發文，由於原PO不是iPhone用戶，近日她看見男友使用Siri覺得驚奇，便拿起男友手機把玩，並叫Siri打電話給「女朋友」，未料原PO手機沒想，她仔細一看竟是男友前女友的名字。

原PO男友看見後表示，他不明白這設定，並認為「應該是前女友偷偷設的」對此，原PO也覺得男友的個性不會偷吃，她決定重新設定「女朋友」，並再一次發出「打給女朋友」的指令，不料Siri回了一句「請問您說的是哪一個女朋友？」，原PO忍不住反駁「他只有我一個女朋友拉...哼」，她也說「還好我不是拿蘋果不然就被你氣死」。

貼文一出，逗樂許多網友，紛紛認為「Siri真的很賤」，也有網友則分享慘痛經驗，「一撥出去竟是前女友，幸好跟老婆解釋清楚，不然差點要睡陽台。」；有貼心的網友附上教學，「去電話簿自己資訊那邊把前女友是女朋友這個設定改掉」避免再度發生「女朋友不是她」的窘境。