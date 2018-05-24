去年4684公務員留職停薪 近3年新高

2018-05-24 22:39

〔記者吳欣恬／台北報導〕銓敘部公布，106年公務人員申請留職停薪人數為4684人，加上部分人員辦理延長，全年共計5000人次辦理留停，為近3年新高。留停事由前2名依序為育嬰和侍親。隨著我國高齡人口逐年增加，銓敘部預估未來公務人員申請侍親留職停薪人次，可能繼續增加

銓敘部指出，106年公務人員留職停薪事由以養育子女育嬰留停3745人次最多（74.90%）、其次依序為侍親647人次（12.94%）、應徵服兵役216人次（4.32%），以及自行申請國內外全時進修211人次（4.22%）。

以性別來看，男性公務人員留停計977人次（19.54%），事由以育嬰留職停薪人次最多（437人次，占44.73%）其次為應徵服兵役（216人次，占22.11%）；女性公務人員留停計4023人次（80.46%），事由以育嬰留職停薪人次最多（3308人次，占82.23%），其次為侍親（458人次，占11.39%）。

依據銓敘部統計，104年至106年辦理留職停薪人次分別為4247人次、4490人次及5000人次，逐年攀升，且近3年申請留職停薪事由前2名都是育嬰和侍親，申請人次也呈現逐年遞增。

銓敘部表示，申請留職停薪事由為侍親的人次居第2位，主要因我國人口結構日趨高齡化，公務人員因本人或配偶的直系血親尊親屬多高齡，須侍奉的需求也相對增加。以我國高齡人口逐年提高之社會現象而言，未來公務人員申請侍親留職停薪人次，仍有可能繼續增加。