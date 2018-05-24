石門水庫蓄水率跌破46％ 這些「數字」秒懂限不限水

石門水庫久旱不雨，上游集水區原原被蓄水覆蓋的岩石已裸露出一大截。（記者李容萍攝）

2018-05-24 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕今年3月以來全台降雨量不多，偏偏夏天用水量需求增高，也是北台灣重要水庫的石門水庫，水位每天下降約30公分，截至今晚（24日）7點，石門水庫大壩水位229.41尺，蓄水量9146萬噸，蓄水率45.93％。

石門水庫上游集水區久旱不雨，原被蓄水覆蓋的岩石已裸露出一大截，被列為觀察水庫水情指標的沉沒土地公廟、「酋長石」等紛紛冒出水面，庫區內的石秀灣被稱為「長江小三峽」也完整呈現，這些水情限定的祕境，成為拍照打卡熱門景點。

不過，南台灣水庫水情吃緊，且已實施限水，更多人開始擔心再不下雨，石門水庫的水會不會用光？

對此，水利署北區水資源局說，今年的梅雨晚到，昨晚的鋒面更是迅速遠離，石門水庫集水區雨量只下了零星的0.2毫米，被乾涸的地表吸收，時序已進入汛期，依據大數據分析，汛期的水量佔70％，石門水庫目前的水位還算正常，石門水庫建庫以來，幾乎未曾在汛期討論任何階段限水。

石門水庫目前的蓄水量在5月營運規線為上限、下限水位之間，正依據計畫配水量供水；5月下限水位蓄水量在8000萬噸以下，嚴重下限水位為4000萬噸以下，水位標高若在下限與嚴重下限之間，農業用水依計畫配水量打75折供應，家用及公共給水、工業用水打9折供應，在嚴重下限以下則往下各打5折、8折供應。

據歷年水情資料，石門水庫目前水位229.41公尺、蓄水量較2015年鬧乾旱時多出2800萬噸的水，目前的蓄水量還算正常的一年，籲請民眾關心水情、配合節約用水，尚不用擔心限水問題。

石門水庫曾在2015年4月8日曾實施三階限水措施，當時水位標高在219.89公尺，2014年11月27日、2015年2月28日實施一階、二階限水的水位分為234.85、222.91公尺。