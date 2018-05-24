車城農會槓上福安宮？ 「天外飛來350萬」引發熱議

2018-05-24 21:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最近出現一份詭異的律師函，號稱東南亞最大土地公廟的「福安宮」，被車城地區農會認為，多年前「無端」匯入350多萬，至今無法釐清真相，還質疑與曾任農會供銷部主任、也是福安宮總幹事曾寶文之子曾冠儒有關，引發當地議論紛紛，曾寶文出面強調，農會款項不清與福安宮無關，也歡迎法院到廟內調查帳目。

這封到處流傳的律師函，內容針對2005年間，車城地區農會受領福安宮352萬700餘元的款項，農會認為，疑似前供銷部主任曾冠儒主導受領下，離職至今無法釐清款項確切給付原因，要求福安宮管委會協助說明，影射性十足的律師函，也造成地方流言四起。

車城地區農會總幹事林茂盛指出，這起事件主要是前總幹事、秘書及曾冠儒等人，2005間離職時，有900多萬元的農會超市帳目不清至今，曾冠儒近期試圖向農會申請60多萬的退職金，內部查核當年帳目時，赫然發現這筆曾冠儒經手的「福安宮天外飛來款項」，怪異的是，農會帳目僅有收入傳票，沒有任何細目佐證，才請福安宮管委會協助說明。

「帳目沒有什麼見不得人的！」福安宮總幹事曾寶文說，針對車城地區農會要求說明，管委會開會後決定不予答覆，要求農會循司法程序由檢調單位調閱帳目，福安宮的買賣明細都完整保留；當年農會超市累積4年才一次請款300餘萬貨款，確實相當奇怪，但農會影射他兒子曾冠儒部分，將保留法律追溯權。