新北市最消暑的博物館 坪林茶博館賞景拍美照還可抽獎

坪林茶博館位於一片綠林中，清涼消暑。（記者翁聿煌攝）

2018-05-24 22:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的夏日愈來愈早到臨，位於新北市坪林區的茶業博物館開始推出消暑系列活動，即日起到年底舉辦「40元消暑一票暢遊玩到飽」活動，週一到週五「2人同行，1人免費」，原價80元門票優惠，兩人同行只要40元，便可無限暢玩整個博物館，還可參加「看見茶博－IG秀美照」活動，即日起至5月30日止，只要在茶博館拍攝仙氣美照，上傳到IG就可參加比賽及抽獎，最高可獲得價值5千元禮券。

坪林山巒起伏，滿山都是翠綠茶園，開車從台北經國道5號前往，只要30分鐘，有大台北美麗後花園之稱，尤其是到坪林必遊的茶博館，更是各方網美超級熱門打卡點，茶博館外觀雅緻禪靜、充滿文青氣息，隱身在群山綠意之中散發出來的仙氣滿滿，館內外隨便一個角落，相機隨手一壓都能拍出美照。

坪林茶博館推出消暑系列活動，邀大家一起走入坪林，用美景好茶沁涼你的心，首推「看見茶博－IG秀美照」活動，並且舉行「40元消暑一票暢遊玩到飽」活動，從即日起至年底，週一到週五「2人同行，1人免費」，針對國內外團體遊客則是單次購買1百張以上門票，不分平日、假日都可享有兩人同行一人免費優惠，每日10點還有「好茶市集」由當地茶農到館推薦不同的好茶，親自泡給你喝。

更多優惠及活動詳情請至茶博館官網及臉書粉絲專頁「新北市坪林茶業博物館」查詢。