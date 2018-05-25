全盲陳可冀成得總統教育獎 老師：他就是最好的禮物

2018-05-25 00:01

〔記者陳建志／台中報導〕「我沒有障礙，只是不一樣！」台中市益民國小學童陳可冀從小因視神經發育不全成為全盲，不過父母希望他提早適應一般生活，幼兒園、國小都在普通學校就讀，但他好學、樂觀，雖眼睛看不見，卻展現過人的毅力，靠著點字書，不但成績名列前茅，還會彈鋼琴、練口技，更是直笛校隊高音首席，而且拿著白手杖就能獨立搭公車、過馬路，在校園更是暢行無阻，優異的表現讓師長稱讚是「最好的禮物」，也拿下今年的總統教育獎。

目前就讀大里益民國小6年級的陳可冀，從小因全盲只能看到微弱的光，但無法阻撓他渴望學習的心，靠著持續練習熟悉點字，不但在2級級、5年級，分別拿下全國點字、打字比賽第1名，還到國立公共資訊圖書館擔任志工，協助點字書校對。

而一般人輕易就能做到的過馬路，不怕跌倒的他，靠著白手杖、聽車聲，每個路口都要練習超過20次才能熟悉，現在已經可以獨自從家裡轉兩次公車上學，在學校更能暢行無阻。

總是笑臉迎人的陳可冀，對於無法和一般人一樣，用雙眼看世界，他樂觀地說，有些人天生運動不好，有些人對音樂不在行，而他是看不見，所以「我沒有障礙，只是不一樣！」

益民國小校長錢得龍坦言，當時家長決定送陳可冀到學校就讀壓力真的很大，擔心學校設施、課程無法滿足陳可冀，但陳可冀的表現讓人驚喜，靠著點字書、點字器預習、複習，還有巡迴輔導老師的指導，成績都能保持在前6名，憑著自己努力戰勝「黑暗世界」，傑出的表現不但是大家的模範，更激勵所有師生。

從小就教他的音樂老師林佩珍也說，「可冀是一個禮物」，雖然眼睛看不見，但是學習慾望很強烈，就連放學等待游泳課的1小時空檔，都會跑到音樂教室要求指導練習，自學不倦的態度值得大家學習，加上擁有過人的音感，雖無法看譜只用聽的，卻能吹笛子、彈鋼琴，甚至還能運用網路軟體自行編曲，表現遠遠超過大部分的明眼人。

能獲得總統教育獎肯定，陳可冀說，這是一個榮譽，很感謝一路照顧的父母等家人，還有校長和師長耐心的指導，以及同學不論是日常生活、畢業旅行還是跳舞、做操，都會在旁帶著他一起做，因自己操作電腦過程，發現一些圖像和複雜的頁面還是不容易理解，未來最大的願望，就是成為程式設計師，開發適合視障朋友使用的程式，造福更多人。