長榮航空勞資協商 休假、日支費討論無交集

2018-05-24 21:01

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會今日下午展開第14次團體協商會議，議程與議案由擔任主席方的工會提出，兩大討論重點為年度休假123天，未休足天數補償3倍薪資或3倍休假日，以及日支費調整由現行每小時新台幣90元調整為150元。

而長榮原欲繼續上次會議討論雙方已有初步交集的保障每月飛行時數60小時、特休核給2小時飛行津貼等議題，但主席方裁示非為優先討論議題，僅列為第四案由，且最終於此次會議中因時間因素未及繼續討論。

關於年度休假123天議題，長榮提出，目前空服員年度休假除在台灣原有116天，再加計現行於外站期間未提供勞務的完整日曆天，實際相加起來已超過現行勞基法規定下限。但工會認為未優於勞基法，無法接受。

經勞資雙方討論後，長榮承諾，將於目前年休116日或117日的內涵不改變，以及休假日不下降的前提下，參考他航的做法，研議是否有增加休息日的空間。

在日支費調整議題方面，長榮認為日支費屬於費用補貼性質，經參酌行政院主計總處頒布「中央機關各機關派赴國外地區出差人員生活費日支數額表」，以及國際間主要航空公司日支費用，現行每小時新台幣90元不亞於相關參考指標之水準，已屬合理。 但工會主張目前日支費不敷使用，應直接調整至每小時新台幣150元，但工會未具體提出不敷使用的場站與説明。

長榮航空去年四月開始，每月均與工會進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，本次會議也已約定下次協商時間為6月24日。

工會會後也發布聲明，表示很可惜雙方並未能取得共識。爭取年度保證休假123天，事實上只是恢復2016年前的勞動條件，當時隨著民進黨為了通過一例一休，作為配套硬砍掉七天國定假日，長榮航空公司未與工會協商，就直接將空服員的年假從123天下修為116天，片面降低勞動條件，然而資方的回應卻毫無誠意。

日支費調整一案，工會主張日支費是經常性給予，屬於薪資的一部分，過去已有將近20年沒有調整，如果要依照物價指數調整，也應該先將長榮空服員的外站津貼，比照華航調整為150元。然而資方堅持日支費只是補貼，雙方共識差距過大。