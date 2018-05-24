台南孔廟30年來最大規模整修 分區開放參觀

國定古蹟台南孔子修復工程將於6月開工，採分期分區施工方式，兼顧工程及遊客參觀需求。（記者劉婉君攝）

2018-05-24 21:12

［記者劉婉君／台南報導］國定古蹟台南孔子廟因105年0206美濃地震受損，後續修復工程將於6月開工，工期540日曆天，預計明年12月竣工，為孔廟30多年來最大規模的整修。工程採分期分區施工，以兼顧施工期間的遊客參觀需求。

0206美濃地震造成台南孔廟大成殿正脊龜裂、規帶斷裂、西廡屋面前傾、平行走廊側壁體與山牆分離、風簷板脫開、明倫堂外牆出現水平及斜向裂縫等多處損壞，因地震後中南部古蹟及歷史建築修復案量遽增，加上符合國定古蹟修復資格的廠商執行能量趨於飽和，孔廟修復工程歷經多次流標，終於在4月底發包，總經費4千328萬元，將重現全台首學殿堂之美。

台南市文化局表示，此次修復範圍包含整個孔廟園區，重點施工區域為大成殿及明倫堂的結構補強、粉刷工程、屋面修復等。

為兼顧工程施工期間參觀遊客之需求，分區施工時將設置圍籬，區隔施工區及參觀動線，以維護施工及遊客的安全。

台南孔子廟建於明永曆19年（西元1665年），為台灣最早創建的太學，因而有「全台首學」之稱，清康熙年間奠定「左學右廟」的基本格局，乾隆年間蔣元樞整建後達到最大規模。