民主聖地 「阿才的店」 5/26重新開張

被譽為學運世代「民主聖地」的台菜餐廳「阿才的店」，將在本月26日在台北市仁愛路二段26號新店址重新開張。（即時新聞攝）

2018-05-24 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為學運世代「民主聖地」的台菜餐廳「阿才的店」，舊址於今年2月28日吹熄燈號，店方今（24）日凌晨3點在臉書上宣布，將在本月26日在台北市仁愛路二段26號新店址重新開張，讓民主繼續飄香。

「阿才的店」在解嚴後開張到2018年已有將近30年歷史，舊址位於台北市金山南路與仁愛路口，老闆阿華常於工作忙碌間，與來店吃熱炒的各路人馬針砭時弊，卻在2017年被診斷出罹患扁桃腺癌，因此更動營業方針，在今年2月28日收起舊店面，但也預告會捲土重來。

「阿才的店」官方臉書今PO文指出，將在2天後於仁愛路二段26號重新開幕，店方表示，歇業至今仰賴許多人士鼎力相助，才能順利浴火重生，屆時上門的顧客們會在1樓與地下室用餐，空間比舊店面還要寬敞，並由原班人馬給予服務，並透露「菜單與酒水訂價有八成都不變」。

在老闆阿華罹癌後，退居幕後擔任指導工作，由其妻華嫂，小舅子大鷦、兒子滷肉、女兒怡欣、洗碗阿心、員工小榮共同努力。阿華偶爾也會再進廚房，例如大鷦休假時。阿才的店班底們強調，會秉持阿華的傳統熱炒手藝，讓野百合學運世代們上門重溫當年熱血的青春回憶。

阿才的店臉書全文

老闆阿華常於工作忙碌間，與來店吃熱炒的各路人馬針砭時弊，卻在2017年被診斷出罹患扁桃腺癌。（資料照）

店方表示，歇業至今仰賴許多人士鼎力相助，才能順利浴火重生，屆時上門的顧客們會在1樓與地下室用餐，空間比舊店面還要寬敞。（即時新聞攝）