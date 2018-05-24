台南之光 全台唯一種肉羊畜牧場

場內採高床飼養，飼養約500頭努比亞種羊，注重健康監測、生物安全。（記者楊金城攝）

2018-05-24 23:18

〔記者楊金城／台南報導〕僅此一家，台南「成立」種肉羊畜牧場是全台唯一取得種肉羊畜牧登記證書的種肉羊場，原本從事營造業的陳瑞成在15年前申請畜牧場養羊，差點養到「倒場」，後來成功轉型為種肉羊畜牧場，兒子陳奇峯接棒，加強與畜試所、學術單位研究計畫與健康監測，陳奇峯去年獲選第四屆百大青農。

全台第一家且是唯一取得種肉羊畜牧登記證書的「成立」種肉羊畜牧場位在麻豆，可說是台南之光。

「以為養羊很簡單很好賺。」陳瑞成說，15年前他幫養羊農戶蓋房子，聽到養羊事業有「錢」景，另方面也為退休後的工作打算，在民國92年花了近千萬元蓋羊舍買來210隻肉羊就開起了畜牧場。

陳瑞成一試果然是養羊的門外漢，飼養的羊隻陸續死掉，差點「倒場」收攤，後來向畜試所恆春分所和台南市動物防疫保護處請教專家，改善飼養管理、疾病防治，才讓畜牧場起死回生，8年前並轉型為種肉羊畜牧場。

陳瑞成的兒子陳奇峯唸化工曾在油墨工廠任職，也賣過國中參考書，4年多前接棒投入養羊行列，為確保培育的種羊健康，每3個月抽血檢查生長遲緩基因、山羊關節炎、腦炎、Q熱、肺結核、披衣菌、羊痘等多項檢驗，淘汰的就轉為肉羊出售。

目前場內採高床飼養，飼養約500頭努比亞種羊，注重健康監測、生物安全，每頭種羊都有種羊登錄證書，詳細記載品種、耳號、父母、祖父母及外祖父母的血統，確保出場的是最健康強壯的優良種羊。

台灣的國產羊肉現只佔一成市場，供不應求，養羊產業有前景，陳奇峯投入種羊培育，對產業付出貢獻，獲選去年全國百大青農的獎勵。