國中會考5B選技職 統測奪高分

2018-05-24 20:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕四技二專統一入學測驗今天放榜，建臺綜合高中綜三甲班的翁廷翰於電子類考取635分，陳映璇於商業類考取621分，是校內首次電子類、商業類同時出現620分以上的好成績，另580分以上有7人。校方表示，這些孩子於3年前的會考成績都為5B，但選擇技職專業領域，重新出發，在校方3年計畫性的課程規劃下，取得橫跨語文、電腦、商業或工業等領域專業證照，也預計能順利進入國立科大就讀。

翁廷翰已透過技職繁星錄取台灣科技大學電子工程系，為驗證3年來在校的學習成果與努力，仍參加統測。他說，當初是受哥哥的影響，轉換有興趣的資訊技術學程就讀，目標鎖定台科大。

翁廷翰3年來，課業學習紮實，每學期都維持全班第1名，在證照方面，也考取電腦乙丙級、全民英檢中級初試等證照。

考取610分的吳捷凱說，「做中學」是技職學生能在職場上脫穎而出的不二法門。除了課業的充實與多方面證照的準備，他們也參與「科展比賽」，培養團隊精神及挫折容忍力，不但擁有電子學程的專業知識，學到課本上沒有教的做人處事的道理，讓他們找回自信、贏得了成就感！

陳映璇說，能考出這樣成績真的要感謝學校老師的教導，尤其是導師，對學生很有耐心，從不放棄，希望培養我們出人頭地，總是以菁英的標準來要求班級，實施菁英計畫帶動班級讀書風氣，如今班上同學的全體表現傑出，是送給導師最佳的退休禮物。

校長蔡文堂表示，技職教育的目的在培育學生的專業技能，藉著有計畫考證照的輔導，讓學生結合理論與實務的應用，學到一輩子帶著走的技能，進而達到「學涯、職涯、生涯」三涯合一的目標，目前學校綜合高中共有資訊技術學程、商業服務學程、資訊應用學程等3個學程，都是職場需求熱門的科系。