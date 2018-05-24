荔枝椿象若蟲 竹縣教鄉親用肥皂水「悶死」

縣府農業處表示，如圖荔枝椿象的若蟲其呼吸器在腹部，肥皂水中的皂素確實可以把牠們「悶死」，鄉親面對自家樹木有荔枝椿象為害時可以參考使用防治。（記者黃美珠攝）

2018-05-24 19:50

［記者黃美珠／竹縣報導］每年5月是「荔枝椿象」孵化高峰期，這種害蟲近年已造成南部荔枝等「無患子科」果樹減產。新竹縣雖無一定經濟規模的荔枝園、龍眼園，但在防治上卻也因此面臨無法大規模、整體防治的困境。近日除私人的，就連竹東頭前溪河濱生態公園的龍眼樹也「中招」。縣府農業處跟環保團體相繼表示台大昆蟲所已研究確認能用肥皂水「悶死」其若蟲，建議鄉親採用，讓防治蟲害也能兼顧友善環境。

縣府農業處表示，荔枝椿象雖是外來物種，但單就在新竹縣觀察到的現象，發現其不同齡期的若蟲竟都可以同時存在，顯見這個昆蟲之強勢。

荔枝椿象每年5月進入孵化高峰期，其成蟲可以越冬產卵，生命週期非常長。專門吸食「無患子科」樹種嫩稍或新芽的汁液，在台常見的「被害樹」就是：無患子、台灣欒樹、荔枝、以及龍眼。牠們雖不會導致樹木本身立刻死亡，但會明顯造成果實減少、影響整體樹勢的生長狀況。

由於新竹縣並非荔枝、龍眼的主產區，所以儘管荔枝椿象的問題已經非常嚴重，但是像新竹縣這樣的北部縣市，受害的反而是作為行道樹或是公園美化環境樹木的台灣欒樹比較常見，而這個區塊只能用環境用藥來防治。

現在經過台大昆蟲所團隊的研究，已經確認荔枝椿象若蟲位於腹部的呼吸器，如果被噴到肥皂水，會因為呼吸作用受阻礙而窒息死亡。

原來肥皂水中的「皂素」就是農用資材中的「皂鹽」，屬於1種「不列管的農藥」，安全性比較高，取得也容易，一般我們洗衣服或是洗澡用的肥皂都有這個成分，只要把固體的溶解成液體狀、且適當的稀釋就可以使用，一般蟲齡越小的若蟲使用的濃度就越低，但是一旦成蟲了，肥皂水拿牠就依舊沒有皮條。

不過農業處也提醒鄉親，使用肥皂水殺荔枝椿象的若蟲還是有風險，因為儘管還沒變成成蟲，這些若蟲依舊是有毒液的，所以在對這些若蟲噴灑肥皂水時，務必保護好自身，以免被荔枝椿象若蟲的毒液噴到，皮膚還是會有潰爛的危險。

縣府農業處表示，如圖荔枝椿象的若蟲其呼吸器在腹部，肥皂水中的皂素確實可以把牠們「悶死」，鄉親面對自家樹木有荔枝椿象為害時可以參考使用防治。（記者黃美珠攝）

縣府農業處表示，如圖荔枝椿象的若蟲其呼吸器在腹部，肥皂水中的皂素確實可以把牠們「悶死」，鄉親面對自家樹木有荔枝椿象為害時可以參考使用防治。（記者黃美珠攝）

現在正是荔枝椿象的孵化高峰期，新竹縣政府農業處發現，境內的荔枝椿象若蟲幾乎各齡都有，顯示物種之強勢，確實必須積極防治遏止其為害。（記者黃美珠攝）

新竹縣雖沒有大面積的荔枝、龍眼等「無患子科」經濟農作，但是荔枝椿象一樣肆虐，防治上面臨的挑戰跟南部不一樣，但是一樣頭痛。（記者黃美珠攝）

縣府農業處表示，荔枝椿象主要是吸取嫩枝、新芽等的汁液，雖不會立刻造成樹木死亡，卻會造成生長不好，果實產量減少。（記者黃美珠攝）

縣府農業處表示，荔枝椿象主要是吸取嫩枝、新芽等的汁液，雖不會立刻造成樹木死亡，卻會造成生長不好，果實產量減少。（記者黃美珠攝）

縣府農業處表示，如圖荔枝椿象的若蟲其呼吸器在腹部，肥皂水中的皂素確實可以把牠們「悶死」，鄉親面對自家樹木有荔枝椿象為害時可以參考使用防治。（記者黃美珠攝）

竹東頭前溪河濱生態公園內的龍眼樹上，也看得到荔枝椿象的蹤影。（記者黃美珠攝）

竹東頭前溪河濱生態公園內的龍眼樹上，也看得到荔枝椿象的蹤影。（記者黃美珠攝）