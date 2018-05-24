信託公會：因應老齡化 推動信託辦理安養住宅

2018-05-24 20:25

〔記者王孟倫／台北報導〕面對高齡化社會，信託公會今天表示，目前正積極研擬推動「以信託方式辦理安養社區投資、開發與營運」，透過多層次信託的運用，結合資金引進、社區興建、機構營運等資源與專業，保障安養住宅的投資人、興建人、營運人及居住人共四方權益，達到營造安養社區的目標。

前金管會銀行局副局長、現任信託公會秘書長呂蕙容說，在快速高齡化的社會趨勢下，具備養老、照護及社區化的安養住宅環境深受社會關注，因此，參酌日本由信託銀行主導規劃，符合老年生活照護的居住空間，積極推動以「信託架構辦理的安養住宅」。

呂蕙容指出，結合信託機制運作，讓住宅工程能按照進度撥款及專款專用，以確保安養住宅順利興建，並請專業養老管理機構負責營運。

為讓各界對此創新架構更清楚的瞭解，信託公會將在下周二（29日）邀請產官學界人士出席，舉辦一場「以信託方式辦理安養社區投資、興建與營運及辦理都更」研討會，金管會主委顧立雄也將出席致詞。

呂蕙容指出，目前國內已有信託業者以此架構為基礎及實例：例如合作金庫、台中與合勤建設公司攜手合作，首創以「銀髮安養機構」為標的之四大信託整合架構，將銀髮安養機構興建工程之不動產開發信託、用地取得之租賃權信託、機構入住長者繳付費用之預付款信託、及入住長者個人財產管理之安養信託等需求。

呂蕙容表示，在以「信託」為運作核心的銀髮機構投資興建計畫裡，只要是能共同成就「銀髮安養機構」的相關專業產業或人士，都歡迎納入整合架構中，與信託業攜手共創長照產業商機。