東南亞新住民二代返國求學不怕聽不懂 中市有學習支持系統

東南亞新住民二代返國求學不怕聽不懂，台中市有學習支持系統。（圖：市府提供）

2018-05-24 22:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為幫助自東南亞返國求學的新住民二代學生適應國內學習環境，台中市這學期試辦跨國銜轉教育支持系統，由學校提供客製化的課程，助學生建立學習自信及成就，目前共7校、8名學生參與。

台中市教育局考量有愈來愈多東南亞新住民二代在學齡期返國，因從小在國外成長，返國後有語言隔閡，面臨學習銜接困難，這學期在包括豐東、豐原、龍井、神圳等國中及霧峰、南陽、塗城等國小試辦「跨國銜轉教育支持系統行動式學習中心」，協助返國學習的新住民二代。

教育局指出，課程內容包括華語文、領域學科及生活適應等，因學生來自不同國家，華語課程除國內師資外，還會搭配新住民教學支援人力，協助學生溝通、理解；另提供平版電腦、翻譯機、APP等程式應用，讓學習更具成效。

此外，還會視學生的興趣或優勢科目加強，協助學生建立自信心，培養多元能力、適應校園生活。

教育局指出，有自越南返國就讀的國中生，因個性活潑，特別喜愛活動式課程，校方鼓勵參與社團服務、校外競賽等，學生從競賽佳績中建立自信，也因此提昇同儕互動，目前適應良好境。

另有也自越南返國的學生就讀小學，接受部分課程抽離，由華語教師一對一授課的輔導方式，並配合團體活動，和同學們共同進行植物種植、團體遊戲等，凝聚起認同感。

還有學生自菲律賓返國，在當地養成極佳英語能力，僅管返國讀小學要重學華語，但校方針對他的優勢能力鼓勵課外書籍補充，提升閱讀理解能力，結果學生期中評量多數科目均獲得90分以上佳績。

教育局指出，未來將進一步推廣，讓更多跨國銜轉生受惠。