澎湖萌警犬票選出爐 530周年慶揭曉冠軍

2018-05-24 19:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局舉辦的「萌警犬票選反毒宣導抽獎」活動，雖然活動已在21日截止，但澎湖縣警察局對於最後獎落何家「賣關子」，將在30日警察局警犬隊成軍週年活動中揭曉，但以邊境牧羊犬KIKI及拉不拉犬歐弟呼聲最高。

票選活動開始就出現拉鋸戰，KIKI始終無法擺脫歐弟糾纏，票數相當接近。警察局指出邊境牧羊犬是蘇格蘭和英格蘭邊界一帶的牧羊犬，主要協助農場放牧，以精力旺盛、體格精實且容易學習雜技運動而聞名，智商大約等同6、7歲小孩的智商，在犬類競技與牧羊犬競賽中往往表現亮眼，被學界認為是最聰明的犬種，在澎湖地區並不多見。

邊境牧羊犬KIKI在2個月大就來到澎湖警犬隊，活潑好動，尤其一身毛髮黑白分明，白色毛髮分佈在頸圈及四肢，相當吸晴，幾乎搶走了狗明星歐弟的風光，此次票選果然出現對峙的局面，競爭相當激烈。

另外周年慶活動澎湖警察局警犬隊，特別邀請保三總隊警犬隊4隻警犬跨海支援，分別是黑拉拉FUNKY、捷克狼犬索龍、比利時狼犬雷霆以及邊境牧羊犬優虎，都是戰功彪炳的狠腳色，其中黑色的拉不拉多、捷克狼犬及邊境牧羊犬都是黑色毛髮，被戲稱為黑旋風，30日上午9時在五德人力發展中心正式亮相，讓民眾欣賞這些平日訓練有素，外型威猛的警犬精彩表演，相信會帶給民眾不同以往的感受。