越南女染麻疹來台旅遊 趴趴走至少接觸215人

麻疹個案可傳染期間活動史。（疾管署提供）

2018-05-24 18:24

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布新增1例境外移入麻疹，為30多歲越南籍女性，5月16日有發燒、喉嚨痛等症狀，18日仍跟團來台旅遊，並出現關節痛、出疹，21日晚間就醫，經醫院通報檢驗後，今日確診感染，已於22日隨團返回越南，但接觸者超過200人，提醒有相關活動史民眾要做好自主健康管理。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案為在越南感染後再來台旅遊，目前衛生單位掌握接觸者共215人，包含同團旅客、機上鄰近座位乘客，以及就醫時曾接觸的相關醫護人員等，其中，國人居多，但未發現有疑似症狀者，將持續監測至6月12日。

此外，該個案在可傳染期間，曾出入高雄國際機場、桃園國際機場、六合夜市、佛光山佛陀紀念館、日月潭風景區、逢甲夜市、中正紀念堂，以及入住高雄市三民區「希望殿堂精緻商旅」、台中市北區「仁美飯店時尚館」、台北市萬華區「一樂園大飯店」等，疾管署提醒，若民眾曾於相關時段出入相關場所，必須自主健康管理18天，一旦出現疑似症狀，戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

莊人祥指出，今年國內累計26例麻疹病例，由於麻疹容易藉由國際交流傳播，呼籲前往麻疹流行地區前，可考慮先至旅遊醫學門診諮詢是否需抽血檢測自己具保護力，再評估是否前往或延後行程，且於當地應勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集場所戴口罩加強防護。