10甲稻田泡牛奶裡？下月就要收割 竟遭偷倒切削油廢液…

南屯區十三期重劃區灌溉溝遭人偷倒切削油廢液，稻田水質一片乳白，發出臭味。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-05-24 18:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區13期重劃區今天（24日）清晨被發現灌溉排溝和稻米水田一片乳白色，還散發工業油臭氣，疑似有清除業者將化學槽車開進重劃區，偷排切削油工業廢液到排溝，流放距離長達1公里，10甲稻田被污染，這期稻作下月就要收成，讓農民欲哭無淚。

楓樹里樂田巷灌溉溝渠及農田遭乳白色廢液大面積污染，江姓農民說，今天清晨5點多外出準備下田時，發現灌溉溝渠和農田被乳白色廢水大面積污染，不但排溝死魚一片，水田也飄出臭味讓人暈眩，溝渠污染從環中路與樂田巷口的排溝一直蔓延到麻園頭溪匯集處，超過1公里，稻田也全泡在乳白色廢液，趕緊自力救劑，先採取水採樣並通報。

環保局說，初步研判，疑為槽車偷倒車床業者使用後的切削油廢液，由於廢液管制清除，懷疑是清除業者收集工廠廢液後，開槽車到直接偷倒進灌溉溝，已報請警察局調閱監視器畫面追查可疑人車，經查獲業者違法棄置廢液，將依違反廢棄物清理法移送法辦。

環保局現場採集水質測量，水溫30.1℃，pH7.37（正常值6至9）都正常，但溶氧量0.5mg/L過低（正常值5至6mg/L，3以下就會造成魚群死亡），重金屬及氰化物未檢出，但已採集水樣及死魚進一步送驗。

環保局指出，早上接獲通報後，將灌溉溝100多尾死魚撈起，抽取稻田污染廢液。此事是意外污染事件，不像以往農田長久引灌的累積污染，經緊急補救，應該不致立即對稻作產生重金屬吸附累積影響，至於農田土壤和稻作是否受重金屬污染，將採驗農田土壤品質，也會轉請農業單位在採收前進行檢測。

台中市楓樹腳文化協會創會理事長江鳳英說，3年前這裡也曾被偷倒清潔劑污染農田、灌概溝，死魚2000多尾，這次又發生，而且重劃區有管制還被偷闖偷排，希望市府找出元兇！