婚姻平權釋憲滿一周年 同婚團體籲政府盡速修民法

伴侶盟以300多人用玫瑰花排出的「Love and Equal」，為釋憲周年祝福。（伴侶盟提供）

2018-05-24 20:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕今正好是大法官做成釋字748號有關婚姻平權解釋滿一週年的日子，伴侶盟表示，政府一年來並未說清楚修法方向，呼籲應該立即依照釋憲，通過民法修正案以達成婚姻平權。

伴侶盟指出，當大法官作成釋字748號解釋，使台灣成為亞洲第一個在憲法法院的層級明白認可婚姻平權的國家，全世界因此為台灣喝采。然而，釋憲一週年了，執政團隊的曖昧態度，已經導致同志權益不斷被延宕，也讓反同組織有更大空間繼續激化對立。

伴侶盟批評，反同公投提案人堅稱，提案並未違反大法官釋字748號，並在提案理由書中將「婚姻」與「婚姻自由」拆分開來，大玩文字遊戲。而中選會竟然放任此種公投提案過關，他們非常憂心，中選會的決定等於是為「婚姻自由不一定要以婚姻之名」這種荒誕說法背書。

伴侶盟呼籲政府，在反同3公投進入2階連署的現在，唯有立即排審通過婚姻平權法案，才是執政黨尊重憲政法治、維護同志人權應有的做法，別讓對反同組織的縱容、對落實婚姻平權的遲疑，導致更多傷害與悲劇發生，不但同志受苦、社會亦一再被撕裂。