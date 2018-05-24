吳茂昆當校長6成在請假？ 教部：私假不到30天

2018-05-24 19:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長吳茂昆被外界質疑擔任東華大學校長時請假多達6成、溢領獎助金、綬草專利侵權等，教育部再度澄清，「多數為不實指控」，重新計算吳茂昆4年校長任內真正私人請假僅29日8小時，綬草專利最初是以學校名義申請，獎助金早就由監察院調查並繳回，盼外界勿以訛傳訛。

全教總等團體日前舉辦518抗議，批吳茂昆違法，國民黨籍立委今也在立法院舉牌抗議，要求吳茂昆下台，多項指控包含其過去任職東華大學校長期間，請假天數過多達6成；又質疑其涉嫌剽竊綬草專利、擔任課審會召集人卻缺席、溢領東華校內獎助金172萬元、2005年赴中演講未申請等。

教育部表示，關於請假，全教總控吳茂昆在101年任東華校長時請假160天，以全年工作天數260天計，吳茂昆等於當年請假6成天數；教育部說明，公務員出勤比例計算是以365天為計，吳茂昆4年來有553天4小時的差假（含請假、公假等），含周末假日活動出差，換算實際4天天數1460天，吳茂昆4年任內請假比例為38％，非6成；排除國內外會議、擔任評審、洽談產學合作等公差後，其4年真正私人休假為29天8小時。

至於綬草專利爭議，教育部整理，吳茂昆依東華校方研究技轉辦法，發明人可在專利申請通過之後，再向學校專利，而該專利應用在台灣共申請2次，其擁有者皆為東華校方；但赴美申請過程，第二次擬布局全球專利保護，採PCT模式，最初以校方名義申請卻再2015年遭駁，之後便拜託美國籍友人歐陽彥堂掛申請人，同時該次專利申請費也像東華校方申請核銷成功，目前PCT仍待審核，未來通過會將專利擁有人移轉回東華。

全教總另質疑，吳茂昆上任後，主持12年國教課審大會，第二次竟缺席？教育部表示，研判該次會議在4月29日召開，當天吳茂昆9點開會，因另有「新南向教育展」，10點多請假離開，待活動結束後，再返回課審大會，並非完全缺席。

另外界質疑的還有吳茂昆在東華任內曾溢領獎助金172萬多元；教育部強調，吳茂昆早澄清，任校長後的薪資加給，是當初東華學術評審委員會依講座教授等頂尖人才，通過25萬元獎勵金授予，扣除重複5萬元獎助，實際核准頂尖獎勵20萬元，非自己替自己加薪，後因講座頭銜而無履行該義務，遭監察院糾正，也已繳回溢領獎金，但並無犯意。

立委柯志恩今天在立法院質疑，吳茂昆2005年任職國科會主委時，代表台灣去中國蘇州參與會議，之後又轉去杭州，但杭州行程並未申請，涉違法；吳茂昆當下回應，印象所及2次行程皆有申請，無違法。