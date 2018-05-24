吳念真來了！ 「人間條件1」週六屏東免費看

2018-05-24 18:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕導演吳念真的首部舞台劇「人間條件一」，年度最終場落腳屏東，將於5月26日晚間7點30分於屏東市千禧公園登場，邀鄉親免費來看戲，吳念真今天記者會上表示，這是綠光劇團第1次到屏東，也是目前六都外的唯一一場演出，很開心也充滿期待，希望和在地鄉親一起歡笑一起感動。

吳念真說，他記得小時候阿公很喜歡帶著他去看戲，阿公根本不認識字，但卻很愛看野台劇，所以他寫這個戲的時候，心裡面就有「這個戲應該要給所有人看」的想法，因此「人間條件一」的劇情非常通俗，能把不分年齡、身份地位的人聚在一起看戲，這種氛圍讓人感動，也是台灣最真切、最溫暖的美好。

吳念真也表示，來到屏東演出真的很不容易！很多人不知道一齣戲的演出成本，劇團不是公益事業，演員也要領薪水，但能到野台免費演出，對他們來說是一個心願，通常只有「選舉場」才看得到台灣人聚在一起，但那是充滿暴力語言的地方，唯有看戲的時候大家最開心，所以希望大家帶著像早年看平安戲一樣的心情一起來欣賞「人間條件一」。

飾演里長伯的製作人李永豐笑稱，每次人間條件系列售票演出，常常都是被秒殺，「吳念真是搖錢樹，綠光劇團則被堪稱是劇團界的『五月天」』」，免費演出對劇團來說是很大的挑戰，希望能重現早年大家聚集看戲的美好畫面。

「人間條件一」將由原班人馬李永豐、黃韻玲、唐美雲、陳竹昇等人領銜主演，舞台以里長服務處為背景，講述里長母親為了報恩，離奇還魂且附身孫女，串起將滿人情味的故事。

縣長潘孟安表示，感謝綠光劇團願意跨越高屏溪，選擇到屏東進行年度最終場演出，演繹人間條件的經典之作，吳導對現代家庭的細膩刻劃，讓每個人在劇中可以都找到自己的角色，歡迎鄉親一起到場，感染戲劇的張力與精神。

文化處指出，26日晚間6點於屏東火車站前備有接駁車，開車民眾可將車輛停放至忠孝國小及明正國中，詳細資訊可上文化處臉書查詢。