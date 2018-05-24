竹南蜆仔溝滯洪池預定地 挖出大量垃圾恐延宕工程

蜆仔溝閘門旁滯洪池預定地挖出大量垃圾堆。（記者鄭名翔翻攝）

2018-05-24 20:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大厝里、海口里、港墘里因位處出海口，地勢低窪，過去數十年來飽受水患威脅，苗栗縣政府擬定於蜆仔溝旁施作蓄洪池，但水利署第二河川局日前進行工地試挖時，在蜆仔溝閘門處旁近0.5公頃土地下發現大量陳年廢棄物，內政部要求於土地徵收前勘查，有關單位近期將與7戶地主協商清除，蓄洪池工程恐再延宕。

目前該工程仍於協議價購階段，二河局於蜆仔溝閘門旁預定施工的1.6公頃土地進行鑽探，於3米深的地底發現大量陳年廢棄垃圾，面積廣達0.5公頃，佔滯洪池預定地約32%。

為避免土地徵收完成後又衍生後續廢棄物清理責任及經費負擔增加等問題，內政部要求行政院環保署及苗縣府環保局先進行勘查，並依照廢棄物清理法追究相關責任。

苗縣府環保局表示，依廢棄物清理法規定，須由地主負責清除，但因該土地持分人複雜，再加上年代久遠，許多地主並不知情遭掩埋垃圾，若由苗縣府先行清除後代位求償，恐也面臨求償無門窘境。

立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐昨邀集相關單位研商，初步研議於近期內由苗縣府召集7戶地主與相關單位討論，收集地主意見後再進行協調，盼能盡速排除土地問題，使滯洪池工程盡速動工。