鹿港「粽子」高高掛？別敏感 香包燈飾閃亮迎端午

粽子、封鎖線，引發鹿港鎮民的敏感想像。（記者劉曉欣攝）

2018-05-24 20:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港出現「粽子高高掛」畫面，觸動了敏感神經？

「鹿港慶端陽」系列活動即將展開，去年主打「夜的龍舟、夜的鹿港」大受好評，今年的端午點燈擴大範圍，從原本的鹿港老街、公會堂、福鹿溪，擴大到中山路、親民路、文武廟、北區遊客中心等地。

但有鹿港居民眼尖看到，北區遊客中心竟然出現「粽子高高掛」，就掛在北區旅客服務中心前方的公共藝術「鹿港凳屋」拱門上方，還拉上封鎖線，讓人心中毛毛的，高度聯想到日前才在鹿港籃球場的「送肉粽」押煞儀式。

彰化縣政府城觀處長馬英傑說，「這是粽子造型的香包！」「鹿港凳屋」造型就像凱旋門，除了香包燈飾，還有艾草造型燈飾，前方草地還有喜鵲與花朵，代表「喜相逢」。

馬英傑說，「端午點燈」已經展開試燈，26日晚間會正式點燈，到時候就會把封鎖線撤掉，「鹿港凳屋」還設計有「流星燈」，不只可以欣賞燈海，還可以穿越「鹿港凳屋」拱門下方。

馬英傑說，鹿港文武廟將有「功名祈福燈」燈光秀，燈光舞台方有個大粽子造型燈，加上12個包子造型的燈光，取其「包中」之意，現場也會有祈福卡讓民眾填寫，這是特地在文武廟擲筊取得同意才設置。

「鹿港凳屋─鹿港是我家」是10年前的公共藝術作品，由打造「安平樹屋」的劉國滄率領團隊設計，由將近800多張板凳所搭建，屋子內是一間老房子的輪廓，象徵著鹿港人歡迎大家來鹿港作客的熱情。