「媽媽說紅茶是鹹的」紀錄失智10年血淚 紀錄片首映

林進民用手機紀錄陪伴失智母親十年的生活點滴。（擷取「媽媽說紅茶是鹹的」紀錄片）

2018-05-24 20:40

〔記者方志賢／高雄報導〕「民啊！這紅茶怎麼是鹹的？」88歲林吳金枝10年前罹患失智症，剛開始忘東忘西，行為變得異常，把醬油當成紅茶喝，重複買鍋子，還幻想媳婦是老公的小三；她的兒子林進民用手機紀錄陪伴母親的艱辛血淚史，並將10年累計1000個小時濃縮成1小時紀錄片，今首映分享失智者與親人間感人故事。

高雄長庚醫院承辦高市失智共同照護中心，今舉辦「媽媽說紅茶是鹹的」失智紀錄片首映，主角林吳金枝的丈夫前天剛因肝癌病逝，享壽87歲，兒子林進民強忍喪父痛，仍到場分享他紀錄、陪伴失智母親10年甘苦。

林進民說，當初紀錄媽媽生活點滴只是想留做紀念，沒想到拍了10年，早在10年前媽媽就出現失智症狀，例如媽媽常重複買東西，鍋子、刷子買一堆，忘了煮過很多飯，四處藏東西、找東西，找不到就說別人偷走。

林進民表示，有一次在家裡聽到媽媽喊說「民啊！這紅茶怎麼是鹹的？」他楞了一下跑去看，媽媽竟站在冰箱旁喝醬油。還有一次他載媽媽去菜市場，先讓媽媽在雜貨店前下車，他停好車返回，竟聽到媽媽向別人說：「哪個司機很好，載我來來，還給我1000元。」哪時候他才驚覺媽媽可能失智了。

林吳阿嬤到了失智後期，還會亂幻想，她幻想兒子只有20歲，有次她拿著兒子與媳婦的結婚照，問兒子照片裡面的女人是誰？原來她幻想媳婦是丈夫的小三。

林進民說，妻子受到媽媽排擠，被迫暫時搬到外面住，他兒子甚至被失智阿嬤罵雜種，妻兒都很受傷，也承受巨大壓力，剛開始他也很難過，但後來轉念，慢慢接受了。

失智共同照護中心執行長、醫師陳乃菁說，能有這支紀錄片來自大家的信任，感謝衛生局給長庚醫院機會，也謝謝醫院院長把機會給她，而她因做居家照護認識林進民，得知他幫媽媽拍攝影片10年，才鼓勵他與大家分享。

紀錄片導演陳姜瑾也說，拍片前並不清楚失智症，看了林進民哪麼多紀錄影片，內容包括阿嬤生病初期，到她後來臥病，而當她開始拍攝時，阿嬤已空白的一張紙，拍了紀錄片後，她發現失智症還是很難懂，人生也很難懂，看起來很平淡的生活，卻很珍貴。