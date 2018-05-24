封路8個多月 台中精武路28日通車

2018-05-24 18:43

〔記者陳建志／台中報導〕連接太平、東區的精武路地下道，配合鐵路高架化進行填平工程，交通部鐵工局從去年9月初封路施工，因工期長達8個多月，商家、民眾叫苦連天，雖一度希望提前到4月底通車，仍因工程複雜無法如願，今天下午立委何欣純邀集相關單位現場會勘後，確定在28日下午5點通車，民眾得知終於要通車都很高興，也希望這次不再黃牛了。

精武路地下道銜接太平中山路，是太平民眾前往市區、一中商圈等地的要道，去年9月9日鐵工局動工填平，因工期長達8個多月，除民眾改道，附近商家生意更是大受影響，太平新福里長李鎡進今年1月發起連署，要求縮短工期，鐵工局當時答應提前到4月底完工，但至今仍未通車。

立委何欣純關心施工進度，今年1月曾邀集相關單位協調，除要求增設替代道路導引標誌，也要求改善各單位工程銜接問題，今天下午再度邀集鐵工局中區施工處、太平區公所等單位會勘，瞭解施工進度，並協調相關單位做最後配合。

鐵工局中工處長謝立德表示，整個工程包含市府水利局的綠川引流、雨水下水道，以及鐵工局的地下道回填和排水與路燈、號誌、標線等工程，原希望提前到4月底完工，但因拆除東光路橋時，市府要求維持東光路通行，將全封閉施工，改成半半施工，加上為抒解東區南京東路淹水問題，將原設計的排水道，改道接往東光路下水道，才會讓施工時間增加。

謝立德處長表示，目前還剩道路最後封層和標線，以及填平後新增的精武路、東光路與精武路、南京東路兩個路口的新設號誌，會全力趕工，預計28日上午邀集交通局做最後會勘，若沒問題28日下午5點將開放通車。

立委何欣純表示，此項工程已經封路近260天，對於附近民眾、商家造成很大不便，今天特別安排會勘，除要求施工單位如期、如質完工，更提醒通車前要做好號誌、標線等設施，讓民眾通行安全，也希望通車後民眾和商家都能恢復以往的生活和榮景。

新福里長李鎡進表示，等了那麼久終於要完工，希望如期在28日通車，但仍抱怨市府又增加包括寬頻管線等工程，讓鐵工局無法提前完工，也希望工程品質能和施工時間能成正比。

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