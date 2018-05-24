回收物製作環保教具 明德高中學生獲全國第一

明德高中學生利用回收吸管等製作環保幼教教具獲全國第一。（記者蘇孟娟攝）

2018-05-24 21:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市明德高中3名幼保科學生有感於吸管隨手即丟造成環境負擔，利用回收吸管、棉花、茶葉、二手衣等等設計出可以協助幼兒辨識顏色、重量、分類等環保烏龜教具，獲全國高中家政群專題製作創意組第1名，也在該項競賽累積達3連霸紀錄。

明德高中學生葉珈均、黃名妤、許安琪想到受製造技術便利所賜，生活中不少用品取得容易，也養成大家隨手即丟的習慣，製造不少垃圾，像是吸管、衣物等，甚至造成環境負擔，更威脅到海洋生態，決定結合環保與海洋生態設計幼保教具。

學生根據調查幼兒園學童喜愛的海洋動物，利用二手衣縫製烏龜布偶，再將回收棉花及吸管，及古早智慧常用的綠豆及使用過曬乾的茶葉，製作有不同填充物、顏色、大小、重量的烏龜布偶。

布偶可以讓幼兒體驗觸覺、視覺及嗅覺，還能學習辨識顏色、數量、重量等，更結合天平擺放不同重量的烏龜，學習平衡的概念等。

另利用回收的小布丁玻璃瓶設計螃蟹節奏樂器，瓶內也裝有綠豆等不同素材，啟蒙聽覺等。

學生還設計烏龜造型的收納箱，收納箱甚至可變身野餐桌等，兼具環保及融合幼教概念的教具，挑戰全國高中家政群科專題暨創意製作競賽，在121件作品中脫穎而出，奪創意組第1名，也是幼保科3度鍍金。

指導教師陳慧齡、陳鈺芬指出，學生設計的烏龜甚至有喜怒哀樂等不同表情，還可以利用玩偶辨識情緒、練說故事等口語表達，創意發想且融合環保甚至商品化的可行性均倍受肯定，是脫穎而出的關鍵。

由於拿下全國第1佳績，有利升學加分，費時1年多時間發想及設計，讓學生倍感辛苦值得；包括葉珈均、黃名妤想升學幼保相關科系，許安琪則計畫挑戰社工系。