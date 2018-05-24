好康的！台南管樂藝術季22節目 免費索票進場

2018台南市管樂藝術季，本週六將在新化區熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-24 17:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第4屆的2018台南管樂藝術季，本週六將在新化區啟動，由千人踩街揭開序幕，從27日起到8月26日，每逢週休，22場嘉年華系列節目，在當地的演藝廳接力呈現，免費索票，市政府文化局歡迎各界共襄盛舉。

文化局今天為2018管樂藝術季熱鬧造勢，公布整體活動流程，本週六下午1點20分，踩街開幕，從新化老街出發，參加者預估會超過千人，陣容龐大。

文化局長葉澤山表示，26日當天參與的團體，包含新化國小管樂團、東時國中樂旗隊、三信家商樂旗隊、建國中學樂旗隊、中正預校樂儀隊、樹德家商樂舞儀旗隊，以及大目降囡仔宋江陣雨黑美人舞蹈協會等8個單位，踩街後，定點表演，帶來精彩的開幕秀。

27日起，一直到8月26日，參與管樂藝術季嘉年華的25支團隊，每個週休在新化演藝廳接力22場節目，採免費索票進場，座位有限，想欣賞的民眾，動作要快。

9月1日，管樂藝術季的壓軸「法—世紀之旅Ⅲ」，將在台南文化中心登場，由台南市管樂團與法國前巴黎共和衛隊軍樂團指揮家菲利浦‧費洛合作演出，兩廳院售票。

葉澤山說，繼2008年之後，台南又成功爭取到2年一度的亞太管樂節2020年城市主辦權，獲邀參與今年日本濱松亞太管樂節，將由台南市管樂團代表前往，擔綱閉幕演出，並迎接亞太協會的會旗。

台南市管樂團執行長王秀田則指出，為慶祝獲得國際盛會的主辦權，7月14日將在新化演藝廳舉行日本行前音樂會，與鄉親共享這份榮耀、喜悅。