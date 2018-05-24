春遊奇美博物館 台南教養院生多元體驗

2018-05-24 19:26

〔記者王涵平／台南報導〕台南教養院院生今日春遊奇美博物館，為院生自行票選決定，社工及教保人員用心規劃協助順利完成，為史無前例的創舉，多元生活體驗，對於提升院生生活自理能力有幫助。

台南教養院每年舉辦2次郊遊活動，進行各項人際互動及購物的訓練。今年別於以往由工作人員決定地點，改為院生自我決定，社工及教保人員行前進行活動、環境設施、菜色及車程解說。

院生阿傑一開始聽介紹各個景點時，每一個都很想去，但自己行動較不方便，考量奇美博物館有完善的設施，還賣力拉票，票選結果為奇美博物館時，相當開心。

教養院出動6輛遊覽車、1輛復康巴士及1輛救護車，員生共計240。行前說明暨協調會，提醒院生參觀時應注意的事項，更與奇美博物館人員再三的討論種種活動細節。

院生阿峰第一次看到動物標本時，覺得好像進入動物園，好奇的問「怎麼會有這麼大隻的大象，到底是真的還是假的？」走到樂器廳欣賞「自動樂器演奏」時更是目瞪口呆，直說「怎麼沒人演奏，卻有這麼好聽的音樂聲？」

午餐時工作人員適時為牙口不佳的院生將食物剪碎，避免噎食或消化不良的情況發生。在商場選購物品，教保老師適時進行購物技巧訓練並指導金錢使用的觀念。

台南教養院院長張瓊月表示，院生雖然智能受限，但積極鼓勵並訓練院生能夠表達自己的意見，老師協助規劃食、衣、住、行、育、樂等各方面的生活，對培養表達意見的能力很有幫助。