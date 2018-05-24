國中技藝界的奧斯卡！他拿下電子電機類冠軍

2018-05-24 17:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕全國規模最大、職群最完整的國中技藝競賽頒獎典禮昨天舉行，共535名學生獲獎，其中土城中正國中的王正宏，雖是身心障礙學生，但憑對電子電機、網路操作的熱情，從國中自學電子電路，這次拿下電子與電機類競賽的第1名。

新北市教育局指出，這次競賽共有「機械」、「動力機械」、「電機與電子」、「餐旅」、「食品」、「家政」、「商業與管理」、「設計」、「土木與建築」、「農業」與「海事」及「藝術」等12個職群、29項主題的競賽項目，共1820名參賽選手。

身心障礙的王正宏，絲毫不受限制，從小就對電子電機與網路操作有著高度興趣，從國中起自學電子電路，拆裝家中各類電器產品，九年級時參加電機與電子職群與機械職群技藝班，在師長鼓勵下參賽，以刻苦勤練一舉拿下第1名。

板橋區忠孝國中的簡佑軒，對學習沒有信心，但只要一上餐旅職群的課程就變得很有活力，集訓過程雖曾有放棄的念頭，但老師不斷鼓勵及磨練下，獲得餐旅服務技術第1名。

新北市長朱立倫表示，這些獲獎學生透過平時的準備和努力，在國中技藝比賽獲得好成績，也希望這些小小職業達人能夠藉由競賽更了解自己、探索未來，並發掘自己的興趣，或許在探索職涯的過程會遇到挫折，但只要繼續堅持，總有一天也能展現亮麗的學習成果。

新北市教育局副局長蔣偉民強調，技藝競賽中獲獎學生們，可在新北市高級中等學校專業群科特色招生甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發的機會，鼓勵同學們依照專長選擇自己心目中理想的高中職校就讀，期待每個孩子都能適性發展，擴大生涯進路。