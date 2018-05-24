疫病》台南1高職爆水痘群聚感染 8名學生居家隔離

台南市衛生局公布市區一所高職一年級班上發生水痘群聚感染，8名學生染病居家休養隔離中。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-05-24 17:04

〔記者王俊忠／台南報導〕衛生福利部疾病管制署公布國內水痘健保門診就診人次較去年高，呈上升趨勢。台南市衛生局近日接獲市區一所高職傳出群聚感染，8名高一同班學生感染水痘，目前在家休養隔離中，衛生局持續追蹤監控，也提醒學校與家長應留意學生健康情形，若有疑似症狀者應儘速戴口罩就醫治療。

衛生局說，水痘傳染力極強，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週，自出疹前5天（通常為前1至2天）到所有病灶完全結痂後，才不具傳染性。

校園中發生水痘疫情時，有疑似症狀者應儘速戴口罩就醫治療，並落實生病不上課，在家自主隔離管理，直到全身水疱完全結痂變乾為止；隔離期間，室內環境應保持空氣流通、做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，勤洗手戴口罩，注意環境衛生與消毒，避免接觸未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群，想返校者，建議經醫師評估傳染力大幅降低後再復學，防止病毒傳播。

衛生局長陳怡說，小於1歲的嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者等，都是水痘併發症高危險群，感染後容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡，按時預防接種是預防傳染重要措施之一，提醒家長，應於幼兒出生滿12個月時帶到衛生所或合約預防接種院所完成疫苗接種，降低孩童及成人因感染水痘引發嚴重併發症的機會，有相關疑問可撥打衛福部疾管署防疫專線1922，或台南市衛生局防疫專線06-3366366洽詢。