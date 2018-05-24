謝立功深澳電廠說明會 台電缺席群眾砲聲隆隆

國民黨基隆市長參選人謝立功（中）召開深澳電廠面對面說明會，謝立功在會中批評民進黨政府用文字遊戲欺騙人民。（記者俞肇福攝）

2018-05-24 17:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電深澳燃煤電廠案引發外界關切，鄰近的基隆市民格外緊張，擔心天空因此烏雲密布；國民黨基隆市長參選人謝立功今天召開深澳電廠面對面說明會，邀請台電公司向市民說明深澳電廠規劃，台電公司缺席說明會，會議因此一面倒，變成砲轟台電公司與民進黨政府。

謝立功表示，台電公司前天臨時致電表示，因為說明會的場地在國民黨基隆市黨部二樓禮堂，因為場地敏感不方便出席，引來現場的群眾十分火大。

謝立功在說明會中痛批這幾年來民進黨執政的欺騙，過去說不會缺電結果是跳電，說電費不漲結果4月悄悄漲價，過去馬政府油電雙漲被罵臭頭，結果現在油價一路飆漲，都是在玩文字遊戲欺騙人民。

民眾王振秩說，過去八斗子北火發電廠，發電量38000千瓦，一天燒550噸煤，現在深澳燃煤發電廠規劃，發電量120萬千瓦，一天要燒煤4200噸，行政院說要燒乾淨的煤，毒就是毒，行政院還要睜著眼睛說瞎話。

基隆市議員參選人張淵翔說，深澳電廠周邊原先就有中油的卸油碼頭，油輪也是從哪裡進出，改裝成天然氣裝卸碼頭就好了，為何要從基隆協和電廠做天然氣裝卸碼頭，拉管線經過基隆市區到深澳電廠，政府為何要騙民眾；張淵翔說，他日本朋友近日來台，說日本歷經福島核災後不蓋核電廠，可是他們也不會走回頭路蓋燃煤電廠，他們蓋燃燒天然氣的電廠，只有台灣走回頭路。

退休的張阿梅說，以前因為北火發電廠燒煤，所以八斗子很多人的鼻孔黑，難道我們要走回頭路，要再像以前一樣，我們基隆人不要燃煤的深澳電廠，我們要呼吸乾淨的空氣。

現場支持者跟著台上的謝立功與國民黨基隆市議員一起高喊「我愛基隆、我反燃煤」，「還我呼吸權」，表達不願意深澳燃煤電廠重建。