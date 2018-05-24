不燒稻草救地球 台南示範稻草回收多元利用

2018-05-24 17:18

〔記者楊金城／台南報導〕不燒稻草減少空污、救地球，稻草回收再利用，可以就地切割翻埋入土施肥，也可以用來覆蓋瓜果園，甚至用以稻草編織藝術品，台南一期稻作即將收割，官田區今天示範稻草捆綁、敷蓋果園觀摩會，公所也可以幫稻農運送稻草，全市唯一有這樣服務的公所。

台南市農業局農務科說，南市全年水稻種植面積約為2.4萬公頃，每年約生產14萬公噸稻草。為提升南市稻草再利用率，推廣稻草敷蓋瓜果園和稻草就地切割翻埋入土。

其中官田區因應節氣大多在端午節左右，收割一期稻作後趕緊種植菱角，成了南市最早割稻收成地區，農業局今選在官田辦觀摩會加強宣導稻草再利用方式，鼓勵南市稻農將稻草就地切割翻埋入土，或將稻草捆綁後，放在稻田，向當地公所、農會領取農業局製作的「不燒稻草救地球」宣導旗幟插在田邊，指示有需要的民眾自行取用稻草。

而官田區公所是唯一可以受理稻農申請，運送回收農民不要的廢棄稻草，交給稻草編織業者使用。

農務科長邱季芳說，利用稻草敷蓋瓜、果園可達保溫、保濕、抑制雜草生長、防止土壤流失等作用，而稻草埋入農地經過分解後，可增加土壤有機質，提升地力。

台南市今年一期稻作6月將進入收割期，農業局呼籲農民不要露天燃燒稻草，否則可開罰5千元以上，近些年農民露天在農田燃燒稻草的情形已大幅降低，維護空氣品質和行車安全。