出門趕上班驚見小鮮肉睡在門口 網友：超像刑案現場

有民眾今（24）日在臉書社團「爆料公社」貼文指出，早上出門趕上班時，赫然發現有名男子躺在住宅大樓門口，但該名男子只是「睡很熟」。（圖擷取自爆料公社）

2018-05-24 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（24）日在臉書社團「爆料公社」貼文指出，早上出門趕上班時，赫然發現有名男子躺在住宅大樓門口，但該名男子只是「睡很熟」，讓網友直呼「超像刑案現場」、「以為又有人跳樓」。

從民眾PO出的照片中能看見，早晨的社區大樓門口，竟有1名身穿墨綠上衣的男子躺在柏油路上，被機車擋住臉部，將機車移走後，該名男子的手臂開始挪動，原來他只是在睡覺，PO文民眾指出，當時趕著出門上班沒注意到他，「差點就給他踩下去」。

許多網友知悉此事後，都對此感到相當不可思議，相繼留言指出「睡那比較涼吧？踩到不賠哦！」、「被棄養嗎」、「夏日炎炎正好眠」、「誰家的垃圾亂丟」、「醉到忘記自己家在哪了」、「用粉筆幫他畫一下」、「出門怎麼不帶個被子呢」、「夭壽，母湯唷」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980