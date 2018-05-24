高中生爭相赴中讀大學？ 高市府秀數據打臉

2018-05-24 16:57

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市教育局今天（24日）公布數據指出，106學年度畢業學生申請赴中國就學人數為37人（登記，非就學人數），而105學年度就學人數為16人，沒有外傳高中生爭相赴中情形。

建國中學教務處校長徐建國，本週稱寫了70封推薦信赴中國學校，引發高中生爭相赴中議論。為此，高雄市教育局說，中國大學要求學測門檻為頂標或前標以上，學生同步申請國內外大學，要等到7月指考結束、登記分發結果，才知道最後選讀學校。

教育局指出，美國仍是高中生出國主力，103-105學年度有44人申請赴美，而其次為香港（28人）、中國（24人）、日本（20人）及澳洲（11人）。

教育主管分析，學生申請赴中主因為父母在當地經商，也考量就業及國際化市場，雄女、雄中不少人赴中升學。

高雄女中校長黃秀霞今年寫出上百封推薦函，幫學生申請中國、香港、歐洲及美加地區大學。黃秀霞說，收到30多名學生請託，寫出100多封推薦函，其中1人要求寫7封推薦函，還指定用簡體字，而高雄地區骨科名醫女兒吳昀真，也到中國寧波唸英國 Nottingham（諾丁漢）BA International Business。

雄女陳胤彣錄取中國復旦大學及上海交通大學基礎醫學科。陳胤彣說，校方提供免學雜費優惠，上海人文氣息濃厚，學生在餐廳吃飯多看書，「不像台灣校園都在滑手機。」