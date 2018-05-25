超逼真汽車攝影 單親大二生攝影技術了得

2018-05-25 15:24

〔記者蕭皓文／新北市報導〕旋轉的車輪飛濺雪花，汽車的英姿霸氣懾人，今年大二的陳允楷，四月奪得TIFA東京國際攝影獎，但令人讚嘆的是，照片中越野車奔馳在雪景中的馳騁感，竟然是他用模型車和人造場景後製而成。

陳允楷從小搜集小汽車，房間內滿滿的收藏不難看出對汽車的狂熱喜好；自從國小爸媽分居後，與媽媽妹妹相依為命，個性變得孤僻不善溝通，能陪伴他的就是賽車線上電玩的朋友。

也因為賽車線上遊戲的朋友帶他走進汽車攝影的世界，國三的他，帶著普通數位相機跟著朋友去信義區、內湖街上拍跑車，經常一早出門便待一整天，曬到皮膚黑黑才回家。媽媽相當支持他的興趣，就算功課不好，出門不安全，仍然買了單眼給他，讓他在高中時期攝影技術突破，與一些車隊老闆、汽車代理商成了朋友，還沒進大學便接洽了汽車展示攝影的工作。

這次東京國際攝影獎得獎作品，名稱是「夢想放大鏡」，身為一名攝影者，陳允楷希望能拍出像國外汽車廣告般，夢幻又有氣勢的場景。可惜要在台灣找到場景搭配車子很難，那樣的畫面一直留在陳允楷的腦中，最後決定乾脆自己製造場景。

透過網路上模型場景製作教學，陳允楷用簡單生活用品創造了夢幻世界。用保麗龍不規則地雕刻，讓它變得跟岩石一樣參差不齊，上面鋪上面紙、白膠加水，就能形塑。一些細節的地方，會再撒小蘇打粉跟滴三秒膠上去，等三秒膠凝固之後，就會有粉粉亮亮的岩石感覺。雪則是用「爽身粉」做出來的，像是輪胎拓印及車上積雪，都是利用手指頭將爽身粉彈到車身，然後用吹球細修車上雪量，而車子光影的層次，意想不到的是一個簡單的燈管打出。

之所以使用越野車，是陳允楷想像著透過照片，可以穿梭在雪景、岩石，翻山越嶺的感覺，有如突破各種難關，來達到夢想。

大二的他與越來越多模特和汽車拍攝工作，互惠合作，對陳允楷而言，作品被肯定只是進步的過程，將來一定能做出更驚豔的攝影成品。