10秒內惹怒大人！地方媽媽收到幼兒園作業好失控

這位媽媽在「惹怒大人」的欄位給予自己的孩子多畫上4個笑臉，讓許多網友看了笑翻。（圖擷取自爆廢公社）

2018-05-24 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕1名育有2名年幼稚子的媽媽，昨（23）日收到幼兒園開給家長的作業，要求家長依自己孩子在家中的表現，在空白笑臉處著色，這位媽媽在「惹怒大人」的欄位給予自己的孩子多畫上4個笑臉，讓許多網友看了笑翻。

家長在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，從中能見到幼兒園開給家長的作業為1張評分表，家長可依孩子在家中「準備明天要穿的衣服」、「會自己起床」、「收拾餐桌」的表現，在5個空白笑臉中著色給分，這份作業還留有空白處，可讓家長自己填上孩子特別的表現。

該名媽媽在前3個欄位均給自己的孩子1個著色笑臉，並分別寫上「畫1個給他面子」、「一樣，面子問題」、「怕他自尊心受創」等理由，空白欄位處被這位母親寫上「惹怒大人（10秒內）」，並除了將表上有的5個笑臉全部著色外，這名媽媽還多畫了4個笑臉，她補充道，「我就是要這樣把作業交出去」。

許多網友看到照片後，都感到相當有趣，相繼留言指出「媽媽太酷了」、「期待老師回覆」、「惹怒媽媽是每天日常」、「地震過後嗎」，也有家有幼子的家長們留言說「感同身受」、「我家的這幾隻也是這樣」、「惹爸媽生氣真的是天生技」。