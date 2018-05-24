惡劣！偷倒車床切削廢油 南屯魚群暴斃農田遭殃

灌溉溝傳出污染事件，台中市議員何文海（左）及楓樹里長陳伯仲（右）獲報到場關心。（記者黃鐘山攝）

2018-05-24 16:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市南屯區楓樹里農田灌溉溝今天（24日）發現有大量白色液體污染，現場發出陣陣臭氣，並有100多隻死魚，市議員何文海及楓樹里長陳伯仲緊急通知環保局前來稽查，疑遭不法人士偷倒廢水，環保局派用水車稀釋白色油污中，何文海要求市府積極緝兇。

何文海說，這次污染區域範圍相當廣泛，許多農田受害，現場白色污染物還發出臭氣，聞之暈眩，而且浮有100多隻死魚，疑似有毒物質。地點正好位於南屯重劃區上，他懷疑管理單位恐有疏失，要求應更嚴格管理人員車輛進出入，以防事件重演。

環保局接獲通報立刻派出人員，用水車稀釋農田灌溉溝中的污染物質，同時抽取浮在水面上的白色油污，清污工作一直持續到下午仍未停止。

環保局說，污染物是車床使用的切削油廢液，初步調查是有清除業者將化學槽車開裡重劃區亂倒入溝。現已緊急抽取污水，並調監視器畫追查違規業者，目前抽水切步檢測未有重金屬，但會持續觀察污染情形。

環保局強調，已請警察局調閱監視器畫面，加速追查可疑人車，一經查獲違法行為人，將依違反廢棄物清理法移送檢調偵辦；若確認違法，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，以及1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；此外，也將依照水污法，裁處3萬至300萬罰緩。