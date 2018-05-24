跑攤政治學！彰縣長喪家致哀 多做這動作…

2018-05-24 16:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕為行銷彰化縣政建設，縣府新聞處印製60萬份摺疊式的紙本刊物「彰化人」，從政以來勤跑喪家未曾間斷過的彰化縣長魏明谷，擔任縣長3年多來，跑喪家和參加告別式的熱忱仍是一本初衷，最近他到喪家致哀，在離開喪家前，他不忘發放「彰化人」縣政文宣，此舉有喪家覺得怪怪的，但多數喪家平常心看待，還有民代說這是「異於常人的另類行銷術！」

「彰化人」刊物分3期發行，每期各印製20萬份，250萬元經費預算，經競標後以204萬元決標，刊物最近陸續付梓出版，縣府委派人工發放給住家和社區，每期預留約8000份供縣長魏明谷參加活動或開會時當場發放。

近來，南彰化地區喪家在縣長明魏明谷前往拈香致哀後，喪家裡就會出現「彰化人」刊物引發討論，對此，有喪家說，縣長百忙之中還親自到喪家致哀，人都來了，讓他們感覺有被關心到，順手放置縣政文宣品，也無傷大雅。

民進黨議員賴清美說，魏明谷有此習慣，經她了解做法很單純，純粹考量喪家在守靈期間，若有空檔時可以閱讀縣政文宣品，可以了解施政內容，適當給予建言，出發點都是希望彰化發展要越來越好。

縣府幕僚人員表示，魏縣長希望讓民眾瞭解施政內容，參加活動或跑行程時會隨身攜帶縣府發行的刊物，縣長通常只會在喪家拈香場合發放文宣品，正式公祭的告別式場合不會有此舉動，是外界誤會了。

「拈香兼發文宣，異於常人的另類行銷方法！」民進黨縣議員賴清美表示，民眾平常難得能有機會跟縣長雙向溝通，魏明谷到喪家拈香順便發文宣，民眾看了之後第一時間也能表達意見，對縣政改革有其正向發展。