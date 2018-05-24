台灣藍鵲佛大共築愛巢 護子心切卻讓師生痛得嫑嫑

宜蘭縣佛光大學近期發現一對台灣藍鵲，在校園內的梧桐樹上共築愛巢，養育5隻小藍鵲。（佛光大學提供）

2018-05-24 15:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「哇！是藍鵲鳥巢」宜蘭縣佛光大學圖書館附近，出現一對藍鵲家庭，鳥爸、鳥媽在樹梢共築愛巢，細心呵護5名子女，但因為護子心切，時常會驅離靠近的師生，如同生態圈內的「空襲警報」；佛大笑說，現在師生經過都會小心翼翼，就怕驚動這對「新婚夫妻」。

台灣藍鵲是台灣特有種鳥類，被譽為「非正式的國鳥」，佛光大學2011年時，曾連續3年記錄到圖書館有藍鵲育雛的影像，隨後就在再也沒有近距離看見藍鵲築巢。

直到最近校方時常接獲學生反映，指在圖書館旁的梧桐樹下，常會受到不知名的「藍色」鳥類襲擊後腦勺，令不少人痛得嫑嫑。

校方獲報後近距離觀察，才發現原來是在梧桐樹上組成家庭的台灣藍鵲，且夫妻兩已有一窩已接近離巢年紀的5隻小藍鵲。

校方觀察，這5隻小藍鵲，體型已有親鳥的7成大，初級飛羽和次級飛羽也發育的差不多，預估不久就能離巢。

佛大表示，這一窩藍鵲家族，幼鳥有時還會在鳥巢中互相鬥嘴，且除了鳥爸、鳥媽外，屬家族群居性鳥類的藍鵲，爸、媽兄弟姊妹都會加入育雛行列，也就是「巢邊幫手制」。

佛大學生說，這兩週常有同學被鳥類偷襲，不過，知道是台灣藍鵲後，都非常訝異，不知道校園原來有豐富的自然生態，不過，雖體諒藍鵲家族護子心切，但仍希望鳥爸、鳥媽能稍微手下留情。

宜蘭縣佛光大學近期發現一對台灣藍鵲，在校園內的梧桐樹上共築愛巢，養育5隻小藍鵲。（佛光大學提供）

宜蘭縣佛光大學近期發現一對台灣藍鵲，在校園內的梧桐樹上共築愛巢，養育5隻小藍鵲。（佛光大學提供）

宜蘭縣佛光大學近期發現一對台灣藍鵲，在校園內的梧桐樹上共築愛巢，養育5隻小藍鵲，但因護子心切，常令師生痛得哇哇叫。（佛光大學提供）