體驗大廚日常 名廚帶路認識在地食材

2018-05-24 15:51

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區農業改良場推出「大廚的一天」食農體驗活動，邀請名廚莊忠銘帶著東華大學14名師生，體驗「大廚日常」，透過採買、烹調認識在地農特產品，推廣健康、環保及低碳的飲食理念。

花蓮農特產品豐富，有機耕作面積更高達1680公頃，列居全國之冠，花蓮農改場今年開辦食農體驗課程，與人稱阿銘師的名廚莊忠銘合作，分享食用地產地銷食材的好處，並結合農事與飲食教育，透過產、官、學三方聯手，開拓小農市場。

莊忠銘說，廚師必須重視食材新鮮度，親自走訪市場、農田，才能了解食物來源及種植方式，花蓮小農耕作的產品雖然外觀品像較差，但質感和營養成分都相當高，透過精緻菜餚的呈現，除能幫助他們增加種植信心，也可讓民眾看見友善耕作下的好食材。

東華大學觀光暨休閒遊憩學系研究生古志銘說，跟著阿銘師逛菜市場收穫很多，和平常採買經驗很不一樣，從中體認到花蓮原住民特色食材的豐富及多樣性，還發現食用山苦瓜、番茄及南瓜等有機特色農產的好處。

花蓮農改場副場長蔡宜峰說，透過與餐廳合作，讓民眾以最熟悉的方式，學習餐桌食材的營養、安全及文化等食育概念，進而關心食物來源、生產方式、農村與環境的農業議題，讓生活飲食觸角能有更多樣健康的選擇。