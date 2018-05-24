竹市公幼及非營利幼兒園採兩階段雙重登記

新竹市公幼和非營利幼兒園將兩階段雙重登記，提醒家長注意時間及把握登記機會。（記者洪美秀攝）

2018-05-24 15:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府教育處表示，市轄公幼及市立幼兒園、國小附設幼兒園和非營利幼兒園採兩階段登記，讓家長可以雙重登記，增加中籤機率，其中市幼及國小附設幼兒園6月1、2日登記，而陽光、高峰、新科、建華及南寮等五所非營利幼兒園6月7、8日登記，若第一階段未抽中，還可在第二階段再次登記，提高中籤機會。

教育處表示，此雙重二階段登記，每一學童每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，採抽籤方式決定。另公立及非營利幼兒園以關懷弱勢為主，符合低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等可優先入園，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，目前招生年齡以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，招收到額滿為止。

教育處表示，目前市轄有廿八所公幼及新科、陽光、高峰、建華、南寮等五所非營利幼兒園，107學年度福林非營利也會正式招生，市府3年多來，公立、非營利幼兒園已增加930個名額，減輕不少家庭的經濟負擔。

教育處表示，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童可登記外，各國小附設幼兒園、高峰及陽光非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記；未附設幼兒園的國小的學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園。招生簡章可到各園所索取，而福林非營利幼兒園會在6月另外在網頁公告簡章辦理招生。

教育處提醒學童家長，公幼即市立幼兒園、國小附設幼兒園和非營利幼兒園採二階段登記，每一學童每階段以登記一園為限，園所登記後會在戶口名簿上註記，若第一階段未抽中還可到第二階段登記。可電洽：03-521-6121轉371、482。