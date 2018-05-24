陪孤老包粽、戴香包 華山急募端午關懷禮

2018-05-24 15:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣87歲獨居長輩陳阿公，罹患白內障視力模糊，雙腳退化行動不便；台灣普利司通股份有限公司響應華山基金會愛老人活動，由經理偕同員工化身「粽子大使」，今天陪伴陳阿公一起包養生粽，為老寶貝配戴端午香包，拋磚引玉，籲請社會大眾關心厝邊老人。

華山基金會表示，每到端午飄香粽的季節，家戶團圓包粽子、繫香包、掛艾草，角落裡卻有許多落寞身影。普利司通響應華山常年服務與「愛老人 動起來」活動，連續4年認助端午關懷禮，今年更大力認助了325份，並擔任一日義工，陪伴孤老，「粽」下幸福。

普利司通經理郭寶朗偕同事7人化身「粽子大使」，今天與華山社工來到湖口鄉陳阿公家，陪伴他與另3名長輩，一起包養生粽，從備料、洗粽葉到包餡，包粽過程勾起阿公們的童年記憶，品嚐熱騰騰的粽子，更讓長輩笑開懷。義工們也貼心準備除瘟辟邪的端午香包，幫老寶貝佩戴，祈求永保安康。

華山基金會表示，華山11年來提供陳阿公到宅訪視、陪同就醫、年節關懷等服務，讓長輩的生活更多元。端午節將至，但新竹區尚缺360份關懷禮待認助，每份300元，含節慶粽子、包裝飲品、麵條、肥皂、餅乾、粽子零錢包等，邀請大家共同關懷。愛心專線：（03）510-4678張小姐。