海線首案社會住宅梧棲三民段8月動工

2018-05-24 15:39

〔記者張軒哲／台中報導〕港區青年看過來！台中市政府積極推動8年1萬戶社會住宅，繼豐原安康段、大里光正段、太平育賢段、北屯北屯段、東區尚武段及東勢子段，第7處梧棲三民段規劃設計中，預計今年8月開工，110年中陸續完工入住。梧棲社會住宅兼地理位置頗佳，生活機能及交通便利，屬國產署住宅用地，預料受到港區「無殼蝸牛」青睞。

林佳龍今日在都發局長王俊傑陪同下，前往梧棲區三民段社會住宅預定地視察，聽取住宅發展工程處長許由興簡報規劃設計辦理情形。包括梧棲區長柯宏黛、市議員尤碧鈴、王立任、楊典忠、顏莉敏，以及立法院副院長蔡其昌、市議會副議長張清照服務處代表、當地里長及居民均到場關心。

林佳龍表示，市府加速推動八年一萬戶社會住宅的目標，希望讓青年勞工有房住，梧棲三民段是海線第1處社會住宅，目前已規劃完畢，即將在今年8月動工，這也是大台中第7處社會住宅。梧棲三民段社會住宅位置佳，未來捷運藍線會經過，並緊鄰即將開幕的三井OUTLET。市府規劃興建300戶，納入托育、托老、青年創業等功能，並提供鄰近社區共用空間，更規劃太陽能及綠美化設施，希望打造一個有溫度「家」，而不只是住宿旅館。

住宅處長許由興表示，梧棲三民段是海線首案推動的社宅，除落實地段好、建物好、生活機能好及價格公道「三好一公道」原則，更納入托育、托老、青創等功能，規劃托嬰中心、社會服務站、照顧咖啡館、未來食堂、青創工作室等空間，並提供共融式大地遊戲區、都市廣場等公共空間給鄰里社區使用，打造共好社宅。預計今年8月開工興建、109年12月完工、110年中陸續開放入住。