整治大甲溪東勢段堤防 地方盼增設自行車道

2018-05-24 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕水利署第三河川局分年分期興建大甲溪東勢段堤防，從東勢大橋到龍安橋全長9公里多，目前已完成5公里餘，立委江啟臣今天會勘，希望三河局能儘快規劃第三段階段工程，以便第二階段工程完工後「無縫接軌」，市議員蘇慶雲則建議利用河堤構築自行車道；第三河川局長楊人傑表示，只要不影響防洪，市府提出規劃申請即可。

大甲溪東勢大橋至龍安橋河段因颱風、豪大雨及洪流衝擊影響，河道逐漸向右岸（靠近東勢）侵蝕，為防止沿溪農地等流失，確保東勢地區沿岸民眾生命財產安全，水利署第三河川局自2010年起分期分年興建東勢堤防，全長約9公里多。

第一階段優先完成馬鞍壩後池下游2.3公里；2013年起辦理第二階段施工，範圍主要在東勢大橋上游，目前完成3.1公里，其中第11工區500公尺，預定今年10月可完工，第12工區長672公尺，已完成用地取得，目前設計中，預定7月發包，明年9月完工。第一、二階段全部完工後長度約6.5公里。

第三河川局長楊人傑表示，目前施作的第二階段長約4.2公里，總經費3億1185萬元；第三階段從龍安橋到馬鞍壩後池部分，因涉及台電公司及台中農田水利會老圳本圳及大茅埔圳等取水口，將協調後逐步辦理。

江啟臣表示，大甲溪東勢堤防除具防洪、保護居民生命財產安全外，亦兼具替代道路、景觀美化、運動休憩等多種功能，要求第三河川局除按照預定計畫完成第二階段的第11及第12工區工程外，第三階段工程也應於今年開始規劃並編列相關預算，才能夠在明年第二階階全部完工後接續推動，完成大甲溪東勢段堤防興建的最後一里路。

市議員蘇慶雲則指出，其在議會多次提案，要求市府在河堤上構築自行車道，以提供鄉親及遊客一個休憩空間；東勢區上新里長王琇滿指出，自行車道若能配合第三階段河堤完工，將可串連東勢大橋到軟埤坑，甚至延伸到新社區，成為山城地區的新亮點。